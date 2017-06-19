«Рособоронэкспорт» рассказал о контрактах на российские боевые самолеты

Пакет контрактов на российскую военную авиатехнику составляет 19 миллиардов долларов. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Наиболее востребованы самолеты семейства Су-30, есть спрос на развитие МиГ-29, на Як-130», — рассказал Михеев.

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В последние годы экспорт российской продукции военного назначения стабилизировался около 15-16 миллиардов долларов в год, из них 13-14 миллиардов проходит через «Рособоронэкспорт».

Остальные деньги зарабатывают производители, получившие разрешение на самостоятельные поставки запчастей и оказание услуг по обслуживанию и ремонту ранее проданной техники, а также обслуживание некоторых контрактов, заключенных до 2007 года.

В настоящий момент единым государственным посредником, уполномоченным продавать продукцию военного назначения за рубеж, является «Росборонэкспорт». До 2007 года правом самостоятельной внешнеторговой деятельности обладал ряд крупных предприятий отечественного ВПК, в частности РСК «МиГ», НПО машиностроения (Реутов), КБ машиностроения (Коломна) и КБ приборостроения (Тула).

Сейчас такое право вновь передано ряду оборонных холдингов в части организации сервисного обслуживания и поставки запчастей.