Спрос на российское оружие повысился

Российские оборонные компании вышли на второе место в мире по продажам в 2017 году. Об этом говорится в докладе о положении военного производства и экспорта в мире Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), передает ТАСС.

Согласно ему, Россия оказалась на втором месте после США. Ее доля в общем объеме 100 ведущих производителей оружия составила 9,5 процентов. Представитель стокгольмского института Симон Виземан отметил, что российские производители оружия наращивали долю на рынке с 2011 года.

Всего в рейтинг ведущих производителей оружия вошли десять российских компаний. Девять из них увеличили продажи, четыре компании сделали это более чем на 15 процентов.

За год крупнейшие оружейные компании заработали около 398 миллиардов долларов. Из них 44,9 миллиардов принадлежит американской Lockheed Martin — лидеру рейтинга. Эксперты также отмечают, что продажи вооружения в мире растут уже третий год подряд.

В марте доклад СИПРИ показал, что доля России на мировом рынке оружия в 2013–2017 годах по сравнению с 2008–2012 годами уменьшилась на четыре процента. В это же время доля США увеличилась на столько же.

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