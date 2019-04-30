Россия объявила ущербным договор о торговле оружием

Москва не собирается присоединяться к Международному договору о торговле оружием (МДТО), так как он имеет множество изъянов. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Среди основных недостатков договора министерство назвало «отсутствие запретов на передачу вооружений негосударственным структурам, неуполномоченным правительством конкретного государства, и на производство вооружения без лицензий». По мнению дипломатов, в результате этого оружие может попасть в руки террористов и других преступников.

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«Поэтому присоединяться к априори ущербному договору считаем неправильным», — добавили на Смоленской площади.

В ведомстве также предположили, что США, выйдя из МДТО, отказались «делать вид», что они солидарны со своими европейскими партнерами. В результате участие в этом «клубе» без крупнейших на рынке вооружений стран — России, США, Индии и Китая — превращается в формальность, заключили в МИД.

Международный договор о торговле оружием вступил в силу в декабре 2014 года. Он призван предотвратить незаконный оборот вооружений в мире и устанавливает новые стандарты для их экспорта. Текст документа был утвержден большинством голосов на Генассамблее ООН в апреле 2013 года, его поддержали 154 из 193 государств-членов организации. Против принятия документа высказались три страны — Иран, КНДР и Сирия. Еще 23 делегации, в том числе Россия и Китай, воздержались.

26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе из МДТО. В Белом доме пояснили, что это решение направлено на защиту суверенитета Соединенных Штатов.

По мнению Евросоюза, такой шаг Вашингтона подрывает стабильность в мире и способствует нелегальной торговле оружием.

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