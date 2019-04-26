Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.

В ходе выступления на ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе Трамп продемонстрировал свою подпись на документе, который подтверждает выход страны из международного договора. Трамп подчеркнул, что такой шаг направлен на защиту прав американцев, и назвал соглашение «плохим» и «неправильным». Глава государства намерен направить официальное уведомление в Организацию Объединенных Наций о выходе США из договора.

Договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Он призван предотвратить незаконный оборот вооружений в мире. Его поддержали 154 государства-члена ООН, против выступили Иран, КНДР и Сирия. 23 страны, в том числе Россия, воздержались от голосования.

США подписали договор при предыдущем президенте Бараке Обаме, однако так и не ратифицировали его.

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