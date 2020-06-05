Венесуэла призвала Францию выдать укрывшегося в посольстве Гуайдо

Глава МИД Венесуэлы Хорге Арреаза заявил, что Франции стоит выдать венесуэльским властям лидера оппозиции Хуана Гуайдо, укрывшегося во французском посольстве. Об этом сообщает колумбийская газета El Tiempo.

Он также рассказал, что соратник оппозиционера Леопольдо Лопез находится в посольстве Испании. «Мы надеемся, что правительства этих стран исправят свою ошибку (...) и передадут беглецов от правосудия Венесуэле. Это позор для дипломатии Испании и Франции, и это очень скоро приведет к негативным последствиям», — приводит издание его слова.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее намекал на местонахождение Гуайдо. Тот отверг слухи о том, что находится в посольстве, и заявил, что он «где бы ни был, но всегда с народом».

8 мая сообщалось, что венесуэльская оппозиция подписала контракт на 212 миллионов долларов с американской частной военной компанией (ЧВК) Silvercorp. По договору наемники должны были свергнуть Мадуро и помочь установить в стране новую власть. Гуайдо открестился от своего участия в этой сделке.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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