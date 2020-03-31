Венесуэла отвергла план США для решения кризиса

Правительство Венесуэлы отвергло предложенный США план разрешения кризиса в латиноамерикансом государстве. Об этом следует из заявления главы МИД страны Хорхе Арреасы, опубликованного в Twitter.

«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», — написал Арреаса. По его словам, в последние дни действия администрации президента США Дональда Трампа против Венесуэлы никак нельзя классифицировать, кроме как жалкие.

Он также указал, что попытка США получить геополитические преимущества в условиях пандемии коронавируса может исходить лишь от «жалких людей без малейших чувств».

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

Арреаса призвал США снять односторонние санкции, отказаться от неудачной стратегии смены правительства Венесуэлы силой, прекратить навязчивую агрессию и сосредоточиться на своих серьезных внутренних делах.

Ранее США представили новый план для решения кризиса власти в Венесуэле, согласно которому в стране должно быть создано временное правительство из членов Национальной ассамблеи, которое признают и президент страны Николас Мадуро, и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. В случае реализации этого пункта Вашингтон пообещал снять санкции с латиноамериканской страны.

21 января 2019 года в Венесуэле начались протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия поддержала действующего президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!