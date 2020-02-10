России предрекли возмездие за помощь Венесуэле

США намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос возмездия против России за помощь Венесуэле. Введение новых санкций предрекли источники, близкие к американской администрации, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ускорение процесса ввода санкций началось после того, как власти Венесуэлы поместили в тюрьму шесть американцев, работающих в базирующейся в США Citgo — дочерней компании нефтегазовой госкорпорации PDVSA. Это стало ответом на встречу лидера оппозиции Хуана Гуайдо с президентом США Дональдом Трампом.

Первоначально новые санкции планировали рассматривать в конце марта или начале апреля, однако теперь их могут рассмотреть быстрее. Источник отметил, что в отношении крупных компаний санкции могут быть введены только в том случае, если президент Николас Мадуро пойдет на крайние меры в отношении Гуайдо — например, запретит ему въезд в страну. Кроме того, пострадать могут российские финансовые институты, напрямую спонсирующие Мадуро.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве. 7 февраля российский министр прибыл с рабочим визитом в Каракас. Он рассказал, что стороны договорились о наращивании экономического партнерства России и Венесуэлы в условиях санкций США. Кроме того, Лавров отметил, что Москва поддерживает усилия Мадуро по налаживанию внутриполитического диалога.

30 апреля 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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