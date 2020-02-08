Мадуро пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве, передает РИА Новости.

«Мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжества в Москве 9 мая», — сказал Лавров. Венесуэльский лидер пока не подтвердил свой приезд.

7 февраля Лавров прибыл с рабочим в Каракас, где встретился с Мадуро. Российский министр рассказал, что стороны договорились о наращивании экономического партнерства России и Венесуэлы в условиях санкций США. Кроме того, Лавров отметил, что Москва поддерживает усилия венесуэльского лидера по налаживанию внутриполитического диалога.

Ранее свое намерение приехать на празднование годовщины Победы в Москву подтвердили главы 17 стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.

В январе 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Спикер подконтрольного оппозиции парламента (Национальной ассамблеи) Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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