Подтверждено прибытие Макрона на День Победы в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Прибытие французского лидера подтвердила посол Франции в России Сильви Берманн в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая», — сказала она. По словам дипломата, Макрон «дал положительный ответ» на предложение российской стороны. Берманн добавила, что культурные контакты — важная часть отношений между странами.

Ранее об этом заявляли также в МИД Франции. В Кремле сообщали, что Макрон обещал приехать во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

В декабре стало известно, что на празднование Дня Победы пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москве.

Памятные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров. В частности, он называл руководителей Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Сербии.

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