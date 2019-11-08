Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москве, передает ТАСС.

Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.

Ранее, в июне, в ходе пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.

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