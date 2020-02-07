Венесуэла встретила Лаврова танцами

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе официального визита в Венесуэле встретили танцами. Соответствующее видео опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.

На кадрах видно, как Лавров жмет руку главе МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу, после чего к ним выходят танцоры. Издание отмечает, что те начали исполнять национальный танец «Хоропа». Министры также отступили на пару шагов, чтобы дать танцорам больше места.

Ранее Лавров прокомментировал планы Вашингтона противостоять Москве из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы. «Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — сказал он. По мнению министра, политика США в отношении стран Латинской Америки оскорбительна.

Ситуация в Венесуэле обострилась год назад, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента.

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