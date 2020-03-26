Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее письмо опубликовано в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — говорится в сообщении дипломатов.

Ранее в марте член комитета по международным отношениям бундестага Антон Фризен призвал покончить с санкциями против России для поддержки экономики. По его словам, отказ от санкций поможет поддержать экономику Германии во время эпидемии коронавируса. Также Фризен заявил, что немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продления санкций, а за год сумма достигает восьми миллиардов евро.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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