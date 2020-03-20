В США призвали не делать из России изгоя

В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.

Эксперт обратился к истории, напомнив об одном из первых дипломатических актов Советской России — Рапалльском договоре с Германией, заключенном в апреле 1922 года. Тогда у Германии не было права иметь сильную армию и развивать военную науку. Это соглашение позволило развивать секретное военно-техническое сотрудничество между странами.

Далее автор проводит параллели с современной ситуацией. Он напоминает, что «аннексия Крыма» 2014 года и вмешательство в американские выборы в 2016 году обернулись призывами наказать Россию. Введенные санкции вместе с падением цен на нефть оказали негативное влияние на российские финансовые институты и на простых граждан. Однако, по мнению автора, закрепившийся за Россией статус государства-изгоя также увеличил вероятность создания российско-китайского военного альянса.

Эксперт призвал западные страны вновь открыть для себя влияние трудов русских писателей Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и других. Россия же, по его мнению, должна стремиться к соблюдению универсальных прав и плюрализма, которые пустили в стране корни еще в XIX веке, но затем были утеряны в тоталитаризме XX века.

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Цивик убежден, что США также нужно перенастроить линзы, через которые американцы смотрят на Россию. Он считает, что Москва не представляет военной угрозы для Вашингтона. Цивик призывает сопротивляться идее президента России Владимира Путина о двухполярном мире, так как он может привести к единой «оси зла» в виде российско-китайского союза.

19 марта сообщалось, что американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти. Однако пока не уточняется, на что именно будут направлены ограничительные меры и какие действия со стороны Москвы могут их спровоцировать.

В феврале специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России. Он также отметил, что после введения ограничений Россия больше повернулась к Азии — к Китаю, Японии, Индонезии, Вьетнаму, Турции.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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