Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».
Во время телефонного разговора с датским коллегой Йеппе Кофоду он предостерег, что российские власти могут призывать Европу снять санкции из гуманитарных соображений.
«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины (Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»). Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», — обвинил российские власти Кулеба.
24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом. «Настало время солидарности, а не изоляции», — отметил он.
Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения