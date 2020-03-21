Глава МИД Украины рассказал о «российской агрессии» в тени коронавируса

Вопросы противодействия «российской агрессии» никак не могут отойти в тень в связи с эпидемией коронавируса в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

Он рассказал, что последние две недели занимается исключительно вопросами эпидемии, поскольку «тот вызов, перед которым сейчас стоит украинская дипломатия, является беспрецедентным».

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В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что 10 процентов его внимания всегда посвящены России. «У меня в ближайшее время запланирована беседа с министром иностранных дел Германии, где мы будем говорить, очевидно, не только о пандемии, но и о "нормандском формате", минском процессе и других вещах», — сказал Кулеба.

По мнению министра, Россия вскоре сама погрузится в борьбу с коронавирусом, поскольку власти не смогут сдерживать распространение инфекции в стране.

«Поэтому сейчас их внимание будет переведено на решение этой проблемы. Плюс по ним сильно ударило падение цены на нефть», — отметил глава МИД Украины, добавив, что Россия запустила «червячка» в виде призывов отменить санкции на фоне экономического кризиса.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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