На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава МВД настаивает на введении «тотального карантина» на всей территории Украины. По его мнению, это продиктовано обстоятельствами. В стране должны работать лишь организации, критически необходимые для обеспечения жизнедеятельности.

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«Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы важен!» — пояснил Аваков, добавив, что люди должны оставаться на карантине и не выходить из домов без крайней необходимости.

Он призвал мобилизовать все ресурсы, подчеркнув, что вопросы об убытках и компенсациях власть решит позже, «когда выживем». При этом министр признался, что правительство и президентский штаб готовится к ужесточению режима. «Моя позиция — сделать это как можно раньше», — резюмировал Аваков.

20 марта правительство Украины на экстренном заседании объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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