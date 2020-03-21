Власти Украины предупредили о 600 тысячах жертв от коронавируса

Власти Украины готовы ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны в случае массового распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет «РБК-Украина».

По его словам, нынешнюю пандемию можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918-1919 годах. Замглавы МВД Украины предупредил при этом, что если на Украине заразится 10 миллионов человек, то жертвами коронавируса могут стать 500-600 тысяч жителей страны.

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«Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») могут принять решение о введении чрезвычайного положения», — заявил Геращенко.

20 марта правительство Украины на экстренном заседании объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, двое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 265 тысяч человек. 11,1 тысячи умерли, более 90,6 тысячи излечились.

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