Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране. Видеозапись опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский рассказал о первом выздоровевшем пациенте из Черновцов — повторный тест на коронавирус показал негативный результат.

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В то же время он заявил, что страна получила первую партию тестов на коронавирус, разработанных украинскими специалистами. Кроме того, власти ожидают помощь из Китая, в том числе 10 миллионов лабораторных тестов и миллион масок для распространения в аптеках.

Президент добавил, что за время эпидемии на Украину вернулись более 50 тысяч граждан из-за рубежа. Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и соблюдать самоизоляцию, позаботиться о своих близких.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

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