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Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране. Видеозапись опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский рассказал о первом выздоровевшем пациенте из Черновцов — повторный тест на коронавирус показал негативный результат.

В то же время он заявил, что страна получила первую партию тестов на коронавирус, разработанных украинскими специалистами. Кроме того, власти ожидают помощь из Китая, в том числе 10 миллионов лабораторных тестов и миллион масок для распространения в аптеках.

Президент добавил, что за время эпидемии на Украину вернулись более 50 тысяч граждан из-за рубежа. Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и соблюдать самоизоляцию, позаботиться о своих близких.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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