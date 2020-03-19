Украинские националисты предложили помощь в борьбе с эпидемией коронавируса

Украинские националисты из партии «Национальный корпус» предложили властям свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Видеообращение главы партии Андрея Билецкого доступно на YouTube.

Билецкий заявил, что члены партии могут заниматься защитой пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Также он отметил, что испытывает мало надежд на украинскую власть, однако верит в солидарность украинцев, подобную той, что была во время Майдана и в первые годы конфликта в Донбассе.

«Мы в первую очередь патриоты, а не политики. Патриоты — это те люди, которые делают то, что необходимо стране и нации», — подчеркнул Билецкий.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекцией. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире инфицированы почти 220 тысяч человек; 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!