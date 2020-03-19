На Украине меры против коронавируса вызвали транспортный коллапс

В Киеве и других крупных городах Украины из-за введенных властями мер для противодействия распространению коронавируса возник транспортный коллапс. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Закрытие метро в Киеве и новые правила проезда в наземном транспорте, ограничивающие число пассажиров, стали причиной давок и многочисленных конфликтов граждан с полицией. На многих остановках в украинской столице образовались большие очереди к автобусам.

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В то же время в связи с введенными карантинными мерами в Одессе начались протестные акции, сообщает ТАСС. Жители города недовольны ограничениями по числу перевозимых городским транспортом пассажиров. Так, протестующие перекрыли трамвайные пути в различных районах города.

Они требуют, чтобы в вагоны трамваев пускали минимум по 20 пассажиров, а не по десять, как установлено новыми правилам. Недовольство горожан вызывают также действия контролеров, которые пересчитывают пассажиров и проверяют наличие у них масок.

Во многих городах Украины несколько дней действуют карантинные меры. Работа метрополитена временно приостановлена в Киеве, Харькове и Днепре. Городской транспорт в украинской столице продолжает работать, но властями были установлены ограничения на число пассажиров — не более десяти. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируется.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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