На Украине меры против коронавируса вызвали транспортный коллапс

В Киеве и других крупных городах Украины из-за введенных властями мер для противодействия распространению коронавируса возник транспортный коллапс. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Закрытие метро в Киеве и новые правила проезда в наземном транспорте, ограничивающие число пассажиров, стали причиной давок и многочисленных конфликтов граждан с полицией. На многих остановках в украинской столице образовались большие очереди к автобусам.
В то же время в связи с введенными карантинными мерами в Одессе начались протестные акции, сообщает ТАСС. Жители города недовольны ограничениями по числу перевозимых городским транспортом пассажиров. Так, протестующие перекрыли трамвайные пути в различных районах города.
Они требуют, чтобы в вагоны трамваев пускали минимум по 20 пассажиров, а не по десять, как установлено новыми правилам. Недовольство горожан вызывают также действия контролеров, которые пересчитывают пассажиров и проверяют наличие у них масок.
Во многих городах Украины несколько дней действуют карантинные меры. Работа метрополитена временно приостановлена в Киеве, Харькове и Днепре. Городской транспорт в украинской столице продолжает работать, но властями были установлены ограничения на число пассажиров — не более десяти. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируется.
До 3 апреля на Украине объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения