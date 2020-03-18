Зеленский одобрил штрафы и тюрьму за нарушение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о мерах против распространения коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте Верховной Рады.

Закон был принят 17 марта на внеочередном заседании украинского парламента и подписан президентом 18 марта.

Он предусматривает ужесточение или введение штрафов за нарушение правил карантина. Также, за нарушение санитарных норм граждане Украины могут получить до восьми лет тюремного заключения.

16 марта Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта. Во всех украинских городах остановили работу метро. На карантин закроют все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, также закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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