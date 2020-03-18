На Украине увеличилось число жертв от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины заявило об увеличении числа жертв от коронавируса в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

В Черновицкой области от инфекции скончалась 33-летняя женщина. Она находилась в больнице с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился после смерти, когда стали известны результаты теста.

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До этого врачи назначили девушке антибиотики и отправили ее домой. Вскоре она начала задыхаться и утром 14 марта ей вызвали сельскую скорую, которая направила девушку в инфекционное отделение. Из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи у нее начался судорожный приступ.

«Реанимационные меры результата уже не дали — в 19:20 Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз — эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было», — рассказала мать скончавшейся.

Женщина стала второй жертвой коронавируса на Украине. 13 марта в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка. Она могла заразиться коронавирусом, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

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