На Украине грабители похитили 100 тысяч медицинских масок под угрозой оружия

Национальная полиция Украины задержала группу злоумышленников, которые похитили у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, угрожая оружием. Об этом сообщает «Интерфакс».

Налет произошел во время попытки продать маски. Грабители представились сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и изъяли у предпринимателей товар. В дальнейшем они планировали перепродать маски.

Все злоумышленники задержаны. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Украине медицинские маски стали самым популярным товаром у контрабандистов. В частности, глава МВД Арсен Аваков заявил о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы. Украинское правительство запретило экспорт масок из-за эпидемии коронавируса.

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