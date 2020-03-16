Украинца наказали за фейк о коронавирусе

Гражданина Украины наказали за распространение фейковой информации о пандемии коронавируса. Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

Местный житель написал в одной социальных сетей пост с «недостоверной информацией о количестве случаев заболевания COVID-19, в том числе с летальными последствиями». Своими действиями он мог ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения, считают в полиции.

На 38-летнего пользователя составлен административный протокол по статье «Распространение ложных слухов». Ему грозит штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимальных доходов либо исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20 процентов заработка.

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По последним данным, на Украине заразились коронавирусом пять человек, одна пациентка скончалась. В стране до 3 апреля действует карантин. Закрыты все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, в Киеве и других городах приостанавливают работу торговых центров, кафе, парикмахерских и других заведений. С 17 марта Украина прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Заразились почти 170 тысяч человек, более 6,5 тысячи скончались.

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