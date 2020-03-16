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На Украине выявили еще два случая заражения коронавирусом

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

На Украине в Черновицкой области выявили еще два случая заражения коронавирусом, две пациентки изолированы. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает УНИАН.

Таким образом, в стране были выявлены пять случаев заражения: четыре — в Черновицкой области и один — в Житомирской. Одна из пациенток уже скончалась. Лаборатория Центра общественного здоровья исследовала свыше 500 образцов.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Киев закрыл пункты въезда-выезда на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса. С 17 марта страна отменяет авиасообщение.

По последним данным, в мире зарегистрированы более 169 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 6,5 тысячи человек скончались. В России коронавирусом заразились 63 человека.

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