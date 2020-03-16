Вернувшийся из охваченной коронавирусом Испании Порошенко избежал карантина

Бывший президент Украины Петр Порошенко, вернувшийся из охваченной коронавирусом Испании, избежал карантина. Об этом сообщила «Страна.ua».

Порошенко прилетел в Киев в ночь на 15 марта. Он свободно вышел из терминала вместе с семьей, отказался общаться с поджидавшими его журналистами, сел за руль автомобиля и уехал. Сын Порошенко был в маске.

В Киев экс-президент прилетел чартерным рейсом на двухмоторном самолете бизнес-класса. По данным источников издания, перелет обошелся Порошенко в 28 тысяч евро. Всех въезжающих в страну должны проверять на наличие симптомов коронавируса и в случае их обнаружения — отправлять на двухнедельный карантин.

Бывший глава Украины улетел в Испанию через Франкфурт 8 марта. Он планировал пройти двухнедельный курс детокса на фешенебельном средиземноморском курорте. Однако с 17 марта Украина закрывает авиасообщение, поэтому Порошенко был вынужден вернуться раньше срока. На 13 марта был назначен его допрос в Государственном бюро расследований по одному из дел, в котором фигурирует бывший президент.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка привезли в киевскую клинику в обессиленном состоянии, с медицинской маской на лице.

По последним данным, на Украине зафиксировали три случая заражения коронавирусом. Одна пациентка умерла.

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