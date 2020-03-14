Сбежавший от допроса Порошенко нашелся

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник. О том, что политик нашелся, стало известно журналистам издания «Страна.ua».

Источник в партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщил, что экс-президент отправился в Испанию, чтобы пройти «курс детоксикации». Лечение должно было продлиться минимум неделю. Однако после обращения президента Владимира Зеленского к нации политик задумался о том, чтобы вернуться. В обращении Зеленский призвал всех соотечественников прибыть на Украину до 17 марта, когда закроется авиасообщения из-за коронавируса.

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О том, что Порошенко сбежал из страны после получения очередного вызова на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщалось 12 марта. По какому из 16 уголовных дел, в которых фигурирует политик, должен был состояться допрос, не уточнялось. За несколько дней до этого Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который отказывал в переводе Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

Уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины, возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. Последнее касается инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.

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