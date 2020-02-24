Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек поднимается на сцену, в этот момент Face произносит фразу «русские в Лондоне» и дает микрофон молодому человеку. Оба начинают танцевать под музыку.

В августе 2019 года Михаил Порошенко признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском. «Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — пояснил Михаил. Он рассказал, что со стороны родителей из-за этого «репрессий нет», но отец неоднократно просил его пытаться использовать в повседневной жизни государственный язык.

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