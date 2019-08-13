Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало видеозапись разговора с молодым человеком во время митинга возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) 12 августа, акция проходила во время визита экс-главы государства на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — пояснил Михаил. Он рассказал, что со стороны родителей из-за этого «репрессий нет», но отец неоднократно просил его пытаться использовать в повседневной жизни государственный язык.

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Лозунг Порошенко на прошедших выборах главы государства, которые он проиграл Владимиру Зеленскому, звучал как «Единая вера, единый язык, единая армия».

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны. Согласно документу, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и государственных учреждений.

Сразу после избрания Зеленского в его команде заявили, что закон является «методом кнута», и предположили, что он может нарушать права языковых меньшинств. Позже стало известно, что президент не планирует просить Конституционный суд о его пересмотре, однако в существующие положения документа могут быть внесены коррективы при необходимости.

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