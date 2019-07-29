В ОБСЕ обвинили Украину в языковой дискриминации

Современная языковая политика украинского государства содержит элементы дискриминации национальных меньшинств. Такое заявление в интервью газете «Известия» сделал верховный комиссар по делам нацменьшминств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер.

Заньер считает, что на Украине «по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации». Комментируя недавно принятый в стране закон о государственном языке, он указал на то, что в нем нет ничего о защите других языков, кроме украинского. Политик рассказал, что работает с министерством культуры страны, чтобы внести изменения, которые учтут «в том числе роль русского языка».

Кроме того, заявил комиссар, выполнение новых норм обеспечивается не стимулами и поощрениями, а жестко, через наказания. Еще одной его претензией к украинскому законодательству стало то, что языковой закон создавался без консультаций с национальными меньшинствами.

По словам Заньера, все эти вопросы он собирается обсуждать с украинскими властями в ходе ближайшей поездки в страну.

Материалы по теме «Гнусный язык» На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля. Законом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

16 июня выражали беспокойство по поводу закона и в другой международной организации: заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что его стоит пересмотреть с целью заботы о языковых правах национальных меньшинств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!