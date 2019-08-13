Советник Зеленского отказался пересматривать закон об украинизации

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев считает, что закон об исключительности украинского языка не требует пересмотра. Об этом он сказал в интервью изданию «Детектор Медиа».

По его словам, оснований для пересмотра фундаментальных положений закона нет. Он также отмечает, что действующие квоты на использование украинского языка на телевидении и радио также не нуждаются в редактуре. В то же время он допускает, что в существующие положения могут быть внесены точечные поправки. «Потому что вообще ни один закон не является священной коровой», — объяснил он.

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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

В команде Зеленского закон назвали «методом кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств. Ранее глава президентской администрации Андрей Богдан заверил, что украинский лидер не будет просить Конституционный суд рассмотреть конституционность этого закона, но если с такой инициативой выступят депутаты, администрация президента не будет им препятствовать.

Кроме того, с 2017 года на Украине действует закон, согласно которому 75 процентов эфирного времени всех телеканалов должно быть на украинском языке.

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