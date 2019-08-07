В партии Зеленского высказались о планах на языковой закон

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не знает, будет ли президент Украины Владимир Зеленский заниматься изменением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Это сейчас вопрос, который будет находиться на рассмотрении президента государства. Он об этом говорил еще во время избирательной кампании. В случае необходимости президент будет реагировать», — заявил он.

Разумков отметил, что при принятии законов надо исходить из критерия, насколько он отвечает интересам граждан и Конституции Украины. По его словам, Зеленский уже проанализировал текст законопроекта, однако о реакции президента на него глава «Слуги народа» не сообщил.

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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

В команде Зеленского закон назвали «методом кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств. Ранее глава президентской администрации Андрей Богдан заверил, что украинский лидер не будет просить Конституционный суд рассмотреть конституционность этого закона, но, если с такой инициативой выступят депутаты, администрация президента не будет им препятствовать.

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