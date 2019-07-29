На Украине запустят всемирный телеканал на русском языке ради «борьбы за умы»

Украина планирует запуск всемирного телеканала, вещающего на русском языке. Об этом агентству «Интерфакс — Украина» сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

По словам чиновника, вещание сможет покрыть русскоязычное население во всех странах мира. Он подчеркнул, что с его помощью Украина сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян».

Сообщается, что команда Владимира Зеленского хочет, чтобы канал был государственным. Также ведутся переговоры с частными компаниями об использовании их вещательного контента.

Новый закон о госязыке, вступивший в силу на Украине в июле, ограничивает национальное вещание на иностранных языках: продолжительность таких передач не должна превышать 10 процентов от суточного вещания.

Ранее стало известно, что телемост между Россией и Украиной, прошедший на телеканале «Россия 1» в рамках передачи «Надо поговорить», оказался записан заранее. Несмотря на то что эфир анонсировался как «прямой», его демонстрировали в разное время, согласно эфирной сетке с Дальнего Востока до европейской части России.

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