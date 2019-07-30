На Украине назвали новый русскоязычный канал слишком дорогим

Запуск на Украине нового русскоязычного телеканала обойдется стране в два миллиарда долларов. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, на реализацию проекта необходимо выделить сумму, соизмеримую с той, которую Россия выделяет на поддержку своих медиаструктур за рубежом. «Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную двум миллиардам долларов. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, пограничников и т. д.», — написала Сюмар.

Депутат посоветовала авторам подобных идей ставить перед собой реалистичные задачи. «Для начала обеспечьте работу глушилок в зоне разграничения от проникновения российской пропаганды. Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Вот такая реальность», — добавила она. Только после решения этих проблем Киев может создать «концептуальный канал для оккупированных территорий», считает Сюмар.

29 июля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о запуске телеканала, вещающего на русском языке. Он подчеркнул, что с его помощью Киев сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян». Команда Зеленского выразила желание, чтобы канал был государственным. В России заверили, что русскоязычные граждане Украины будут критически воспринимать информацию, транслируемую на этом телеканале.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!