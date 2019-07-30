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Симоньян предрекла провал русскоязычному телеканалу в Киеве

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала идею киевских властей запустить телеканал на русском языке. Об этом она рассказала принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Она подчеркнула, что планы офиса главы государства Владимира Зеленского вызывают только сочувствие. «Президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала», — подвергла критике идею Симоньян.

Журналистка напомнила, что несколько лет назад Украина собиралась создать телеканал Ukraine Today в качестве ответа российскому Russia Today. «Вы что-нибудь слышали об этом Ukraine? Он уже и загнулся, кажется», — подчеркнула Симоньян.

29 июля замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко сообщил о запуске телеканала, вещающего на русском языке. Он подчеркнул, что с его помощью Украина сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян». Команда Зеленского выразила желание, чтобы канал был государственным. В России заверили, что русскоязычные граждане Украины будут критически воспринимать информацию, транслируемую на этом телеканале.

Симоньян занимает пост главного редактора RT с 2005 года. С конца 2013-го она совмещает эту должность с руководством информационным агентством «Россия сегодня».

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