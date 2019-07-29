В России оценили потенциальный успех украинского русскоязычного телеканала

Русскоговорящие граждане Украине будут критически воспринимать информацию, которую планирует транслировать русскоязычный канал. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

По его словам, целевая аудитория данного СМИ — люди, которые смогут разобрать, «кто враг, а кто друг». «Если это будет пропаганда против России, конечно, это будет воспринято негативно», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что попытка столкнуть Россию и Украину с помощью телеканала не приведет ни к каким результатам. Он призвал Киев решать другие проблемы.

Ранее замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко сообщил о запуске телеканала, вещающего на русском языке. Он подчеркнул, что с его помощью Украина сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян». Команда президента Украины Владимира Зеленского выразила желание, чтобы канал был государственным.

Согласно новому закону о госязыке, вступившему в силу на Украине в июле, программы на иностранных языках не должны превышать 10 процентов от суточного вещания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!