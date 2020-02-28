Порошенко сдержал обещание и явился на допрос

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, как я и обещал вчера, сегодня [в пятницу] пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования», — сказал политик, сдержав данное им накануне обещание.

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Порошенко подчеркнул, что пришел в ГБР самостоятельно. Адвокат Игорь Головань уточнил при этом, что экс-президента вызвали по делу о назначении судей. В то же время у здания ведомства сторонники Порошенко проводят митинг в поддержку политика.

21 января начальник отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что следователи готовят документы для принудительного привода Порошенко, который не явился почти на три десятка допросов.

ГБР изучает 16 делопроизводств, в которых фигурирует бывший украинский лидер. Они касаются государственной измены, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел бывший президент страны проходит свидетелем. Однако в ноябре 2019 года стало известно, что по двум делам политику присвоили статус подозреваемого.

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