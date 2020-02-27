Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пообещал прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он написал в своем Facebook.

«Подчеркиваю — завтра я приду на допрос сам, несмотря на то что эти преследования политически мотивированы. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов», — заявил он.

Порошенко считает, что нынешние власти Украины недееспособны и потому стараются отвлечь внимание граждан с помощью «чего-то громкого и феерического». «Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу», — сказал он.

Политик подчеркнул, что защищает не себя, а Украину.

21 января начальник отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что следователи готовят документы для принудительного привода Порошенко, который в очередной раз не явился на допрос.

ГБР изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует бывший украинский лидер. Они касаются государственной измены, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел бывший президент страны проходит свидетелем. Однако в ноябре 2019 года стало известно, что по двум делам политику присвоили статус подозреваемого.

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