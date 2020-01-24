Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти в чтении его переписки. Об этом политик заявил, выйдя после трехчасового допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) 24 января, передает «Страна.ua».

Порошенко рассказал, что допрос помешал ему поехать на Всемирный экономический форум в Давос, где у политика был запланирован ряд международных встреч.

«Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов — и именно в этот день назначили допрос как свидетеля», — заявил экс-президент.

Он назвал уголовные дела, в которых фигурирует, местью нынешней украинской власти и политическим преследованием. Все это подрывает международный авторитет Киева, минские соглашения и право Украины на самозащиту «в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива».

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Порошенко сказал, что следователи не успели допросить его по всем делам. «Им нужно шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95-го квартала". Подчеркиваю, шоу мы им делать не дадим», — заявил экс-президент.

Следующий допрос назначен на 31 января, когда Порошенко едет на Парламентскую ассамблею НАТО. «27-го я туда выезжаю, они назначают на 31 число снова допрос. Единственное, для чего это делается, — чтобы помешать международной деятельности», — заявил Порошенко.

ГБР изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует Порошенко, в том числе о возможной государственной измене и легализации преступных доходов. По большинству из них бывший президент проходит свидетелем, но осенью стало известно, что по двум делам он стал подозреваемым.

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