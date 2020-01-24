Сторонники Порошенко разбили золотой унитаз

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко разбили золотой унитаз возле здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда политик в пятницу, 24 января, прибыл на допрос. Об этом сообщает «Страна.ua».

Перед ГБР митингуют сторонники и противники Порошенко. Один из участников принес золотой унитаз, олицетворяющий коррумпированность политика. Мужчину вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.

Сторонники Порошенко скандируют «Зелю геть!» (имеется в виду действующий президент Владимир Зеленский). Два человека в костюме клоунов держат плакаты «Порошенко — на нары».

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Сам Порошенко сравнил свой допрос с комедийным шоу. «Я иду на допрос по минским соглашениям. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95-го квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать!» — заявил экс-президент.

К зданию ГБР приехали депутаты Верховной Рады от его партии «Европейская солидарность». Они пытались пройти с ним, но охрана пустила только Порошенко и его адвокатов. «Хочу извиниться за поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не полицейские и не украинцы», — обратился политик к сотрудникам, охранявшим здание.

ГБР изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует Петр Порошенко, в том числе о возможной государственной измене и легализации преступных доходов. По большинству из них политик проходит свидетелем, но в ноябре стало известно, что по двум он стал подозреваемым.

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