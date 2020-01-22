Порошенко заявил о реванше антимайдана на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко увидел в назначении адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) символ реванша антимайдана. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Порошенко заявил, что данное назначение — трагичный символ, который демонстрирует наступление антимайдана, реванш пророссийских сил и издевательство над подвигом героев Небесной сотни.

Он также назвал символичным тот факт, что «друг» главы офиса президента Андрея Богдана, бывший заместитель главы администрации Януковича юрист Андрей Портнов «угрожает справедливым расследованием не беркутовцам, а героям Майдана».

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20 января директор ГБР Ирина Венедиктова подтвердила, что Бабиков назначен ее заместителем. Родственники погибших на Майдане выступали против назначения и требовали не допустить Бабикова к расследованию событий 2014 года. Венедиктова подчеркнула, что подразделение, расследующее «дела Майдана», подчиняется исключительно директору ГБР.

В конце 2013-го и начале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве проходили массовые антиправительственные выступления. При столкновении с силовиками погибли более 100 человек, которых на Украине называют Небесной сотней. Янукович был свергнут и бежал в Россию. В 2019 году его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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