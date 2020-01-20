Адвокат Януковича назначен замглавы расследующего события на Майдане ведомства

Адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова назначили заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила директор бюро Ирина Венедиктова в видеообращении, пишет Obozrevatel.

Венедиктова заявила, что комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли специальную проверку и приказы об их назначении подписаны.

Ранее родственники погибших на Майдане в 2014 году выступили против назначения Бабикова и допуска его к расследованию тех событий. Венедиктова заявила, что подразделение, которое расследует «дела Майдана», подчиняется исключительно директору ГБР. «Приняты все меры во избежание конфликта интересов. Вижу прямую связь между расследованиями громких дел и информационной атакой на ГБР из-за кадровых назначений», — сказала она.

Венедиктова добавила, что ГБР «не играет в политику», его задача — навести порядок. «Как только мы начали придерживаться требований закона, формировать состав по расследованию "дел Майдана" из независимых следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования громких дел, появилась волна грязи. Ставки выросли», — заявила она.

В конце 2013-го и начале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве проходили массовые антиправительственные выступления. Погибли более 100 человек. Президент Янукович был свергнут и бежал в Россию. Впоследствии против него возбудили уголовные дела. Год назад суд в Киеве заочно признал его виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы.

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