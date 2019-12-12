Стало известно об участии отца депутата Рады в расстреле силовиков на Майдане

Отец депутата Рады прошлого созыва Владимира Парасюка участвовал в расстреле сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» во время протестов в центре Киева в 2014 году. Об этом в ходе допроса рассказал прокурорам участник беспорядков на Майдане, передает ТАСС.

По словам адвоката родственников погибших силовиков Александра Горошинского, ранее стало известно, что еще в 2018 году в Генпрокуратуре Украины допросили участника Майдана Дмитрия Липового, которого подозревали в расстреле беркутовцев. Он рассказал, что группа Парасюка, в составе которой был его отец Зиновий Парасюк, вела обстрелы силовиков из здания Киевской консерватории, на баррикадах и из гостиницы «Украина» в центре Киева.

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О том, что депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Владимир Парасюк вместе с другим политиком Сергеем Пашинским вели огонь по находившимся на Майдане, сообщалось в феврале 2018 года. Тогда РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в обстреле протестующих.

Антиправительственные акции протеста прокатились по Украине в конце 2013-го и начале 2014 года. Они получили название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция прошла на майдане Незалежности в Киеве. В результате погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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