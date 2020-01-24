Порошенко приехал на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 24 января, приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), передает 112.ua.

У входа в ГБР политика встречали его сторонники. Охрана здания была усилена. Допрос запланирован по делу о государственной измене при подписании минских соглашений.

21 января начальник отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что следователи готовят документы для принудительного привода Порошенко, который в очередной раз не явился на допрос.

ГБР изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Они касаются государственной измены, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел бывший президент Украины проходит свидетелем. Однако в ноябре 2019 года стало известно, что по двум делам политику присвоили статус подозреваемого.

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