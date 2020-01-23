На Украине вышел на свободу приговоренный к смертной казни убийца

На Украине вышел на свободу заключенный, в 1996 году приговоренный к расстрелу за убийство. Об этом сообщают «Факты.ua».

51-летний Игорь Назаренко оказался одним из последних людей, кому вынесли смертный приговор на Украине незадолго до введения моратория. В 2000 году смертную казнь ему заменили пожизненным лишением свободы. Подробности дела, по которому был осужден Назаренко, неизвестны.

В Министерстве юстиции уточнили, что осужденный вышел на свободу, так как еще в 2017 году был амнистирован тогдашним президентом Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии преступника впервые приговорили ко второму пожизненному лишению свободы. Такой приговор Минский городской суд огласил Сергею Девкшу. Суд признал Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции. Он уже отбыл 15 лет в колонии за убийство сотрудника милиции, за которое также получил пожизненное лишение свободы. Первый срок у Девкша — за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана.

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