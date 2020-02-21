Порошенко назвал Путина опаснее коронавируса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter, что российский лидер Владимир Путин опаснее коронавируса.

«Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин — куда большая опасность, чем коронавирус», — отметил Порошенко.

Он назвал российского президента очень опасным врагом Украины, который хочет забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. По словам Порошенко, Путин считает, что украинского языка и украинской нации не должно существовать, а православная церковь должна быть только Московского патриархата.

Ранее Путин высказался об общих корнях русских и украинцев.

В последние дни на Украине разразился скандал из-за эвакуации граждан республики из охваченного коронавирусом Китая. Жители нескольких областей бунтовали против размещения вернувшихся соотечественников в местных больницах на карантин.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели почти 77 тысяч человек. Из них умерли 2,2 тысячи, выздоровели 18,5 тысячи.

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