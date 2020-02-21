Путин напомнил об отношении отцов-основателей украинского национализма к России

Отцы-основатели украинского национализма XIX века выступали за налаживание хороших отношений с Россией. Об этом напомнил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», доступном на YouTube.

По словам российского лидера, украинские националисты позапрошлого века в своих фундаментальных трудах никогда не призывали рассориться с Россией, а наоборот, говорили о необходимости «выстроить обязательно хорошие отношения с Россией». Кроме того, они признавали, что Украина является многонациональной страной и должна стать федеративным государством, отметил Путин.

При этом, считает глава государства, современные националисты на Украине об этом «видимо, подзабыли». «Я вам скажу, почему они это подзабыли. Потому что у них в табели о рангах самое главное — не забота об интересах украинского народа», — пояснил президент.

Он добавил, что в результате разрыва отношений с Москвой на Украине происходит «фактически деиндустриализация страны», останавливается развитие таких отраслей, как судостроение, ракетостроение и авиастроение, а также растут цены на газ. «Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества?» — задался вопросом Путин.

Ранее сообщалось, что в том же выпуске интервью Путин высказался об общих корнях с украинцами. По его словам, несколько веков назад между русскими и украинцами не было никаких различий в языке.

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