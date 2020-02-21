Путин рассказал о надежде на договоренность с Зеленским

Президент России Владимир Путин признался, что не теряет надежды договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал он.

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При этом Путин обратил внимание на изменение позиции Зеленского после саммита в Париже в декабре прошлого года, после которого президент Украины заговорил о пересмотре минских соглашений.

Между тем была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц и транзите российского газа через Украину, напомнил российский лидер.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры Германии, России, Украины и Франции подтвердили приверженность минским соглашениям. В частности, речь идет о прекращении огня в Донбассе.

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