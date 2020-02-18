Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лаврова, основания для встречи двух лидеров могут появиться, когда будут выполнены решения предыдущего нормандского саммита. «Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — резюмировал он. В частности, это касается разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию и включения так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

«Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», — заключил Лавров.

Похожее заявление 17 февраля сделал замглавы МИД России Александр Грушко. По словам дипломата, главным условием проведения нового саммита являются подвижки по комплексу достигнутых договоренностей.

«Формула Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Формат «нормандской четверки» включает в себя Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. Последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущей. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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