Появились подробности первого в 2020 году разговора Путина и Зеленского

Появились подробности первого в 2020 году разговора президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта, а также выполнения минских договоренностей, говорится на сайте Кремля в пятницу, 14 февраля.

Кроме того, стороны затронули темы поддержания устойчивого режима прекращения огня в Донбассе и дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения. Лидеры стран заявили о готовности продолжить усилия по освобождению связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

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Также во время беседы Путин подчеркнул недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Кроме того, он выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области.

О разговоре Путина и Зеленского стало известно ранее 14 февраля. В пресс-службе администрации украинского президента заявили, что стороны обговорили следующую встречу «нормандской четверки».

Последняя беседа президентов двух стран состоялась 31 декабря 2019 года. Тогда Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Следующую встречу в аналогичном формате запланировали провести спустя четыре месяца в Берлине.

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